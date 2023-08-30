Васькин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1927
Дата смерти15.04.1987
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Носкова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыласова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васькина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васькина Анна Егоровна
Смерть
15.04.1987