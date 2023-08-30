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Васькин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1927

Дата смерти

15.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927

Отец: Васькин Григорий Григорьевич

Мать: Васькина Клавдия Антоновна

Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Носкова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыласова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васькин Иван Федорович

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васькина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васькин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васькин Юрий Федорович

Мать ребёнка: Васькина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васькина Анна Егоровна

Смерть
15.04.1987
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