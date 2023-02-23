Бастрыкина Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти22.07.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бастрыкин Аким Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Бастрыкин - Бочков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бастрыкин Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Рождение ребёнка
?.06.1877
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1896