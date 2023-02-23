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Бастрыкина Акилина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

22.07.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бастрыкин Аким Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Бастрыкин - Бочков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бастрыкин Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.06.1877

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Смерть
22.07.1896
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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