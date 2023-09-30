Петров Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Михаил
Мать: Петрова ?
Рождение ребёнка
11.07.1938
Сын: Петров Евгений
Мать ребёнка: Петрова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сезова Антонина
Мать ребёнка: Петрова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Татьяна
Смерть
Неизвестно