Петров Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Михаил

Мать: Петрова ?

Рождение ребёнка
11.07.1938

Сын: Петров Евгений

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сезова Антонина

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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