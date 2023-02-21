Косарева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1960

Отец: Косарев Николай Тихонович

Мать: Алексеенко Надежда Петровна

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