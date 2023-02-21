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Косарева Елена Николаевна
Косарева Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1960
Пол
Женский
Отец
Косарев Николай Тихонович
1932 г.р.
Мать
Алексеенко Надежда Петровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1960
Отец:
Косарев Николай Тихонович
Мать:
Алексеенко Надежда Петровна
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