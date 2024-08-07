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Романов Трофим Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Мария Трофимова

Мать ребёнка: (Романов) Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Романов) Анна Андреева

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: (Романова) Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: (Романов) Анна Андреева

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