Романов Трофим Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Мария Трофимова
Мать ребёнка: (Романов) Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Романов) Анна Андреева
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: (Романова) Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: (Романов) Анна Андреева