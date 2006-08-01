Имамов Тахир Шайхайгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имамов Тахир Шайхайгалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1949

Дата смерти

01.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1992

Дочь: Баранникова Сания Тахировна

Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
14.01.1994

Дочь: Богаева Анастасия Тахировна

Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
25.03.1995

Дочь: Имамова Анна Тахировна

Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
12.12.1997

Сын: Имамов Валерий Тахирович

Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.1999

Сын: Киричеев Руслан Тахирович

Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киричеева Светлана Сергеевна

Смерть
01.08.2006
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