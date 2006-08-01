Имамов Тахир Шайхайгалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1949
Дата смерти01.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1992
Дочь: Баранникова Сания Тахировна
Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
14.01.1994
Дочь: Богаева Анастасия Тахировна
Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
25.03.1995
Дочь: Имамова Анна Тахировна
Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
12.12.1997
Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.1999
Сын: Киричеев Руслан Тахирович
Мать ребёнка: Киричеева Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2006