Дубков (Брагин) Мирон Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубков (Брагин) Мирон Сидоров

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Дубков Сидор Иванов

Мать: Дубкова Марфа Никитина

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Брагин Антон Миронов

Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Брагин Климентий Миронов

Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Брагин Фёдор Миронов

Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Брагин Трофим Миронов

Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Авдотья Фёдорова

Смерть
1831
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния