Дубков (Брагин) Мирон Сидоров
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Дубков Сидор Иванов
Мать: Дубкова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Брагин Антон Миронов
Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия
Рождение ребёнка
1798
Сын: Брагин Фёдор Миронов
Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Дубкова (брагина) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Авдотья Фёдорова
Смерть
1831