Пузан-Пузыревская (Волкова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузан-Пузыревская (Волкова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.02.1808 ст.

Дата смерти

15.05.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Потомственная дворянка.
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Пузан-Пузыревский Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова Тайного Советника. Прихожанка Екатерининской во Фроловке церкви.
Смерть
15.05.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
85 лет. Похоронена на кладбище Свято-Духова монастыря.
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