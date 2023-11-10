Пузан-Пузыревская (Волкова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1808 ст.
Дата смерти15.05.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Потомственная дворянка.
Бракосочетание
Около 1823
Место жительства
1878
Вдова Тайного Советника. Прихожанка Екатерининской во Фроловке церкви.
Смерть
15.05.1893 ст.
85 лет. Похоронена на кладбище Свято-Духова монастыря.