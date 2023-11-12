Петров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Владимир Николаевич

Мать: Петрова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена

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