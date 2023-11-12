Петров Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елена