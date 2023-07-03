Казбеков Гадель Валиахметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казбеков Валиахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казбекова Айсылу Гаделевна
Мать ребёнка: Казбекова Раиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигаматова Лилия Гаделевна
Мать ребёнка: Казбекова Раиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казбекова Раиса Исмагиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017