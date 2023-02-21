Насретдинов Харис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1982
Дочь: Насретдинова Наделя Харисовна
Мать ребёнка: Насретдинова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1986
Дочь: Самсонова Светлана Харисовна
Мать ребёнка: Насретдинова Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно