Насретдинов Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Харис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1982

Дочь: Насретдинова Наделя Харисовна

Мать ребёнка: Насретдинова Любовь Григорьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1986

Дочь: Самсонова Светлана Харисовна

Мать ребёнка: Насретдинова Любовь Григорьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насретдинова Любовь Григорьевна

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