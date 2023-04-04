Азадовская (Тейман) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азадовская (Тейман) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тейман Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Азадовский Марк

Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Крельштейн Магдалина

Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)

Работа или профессия
Неизвестно
занималась надомным шитьём
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