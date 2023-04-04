Азадовская (Тейман) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тейман Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1888
Сын: Азадовский Марк
Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Крельштейн Магдалина
Отец ребёнка: Азадовский Абрам (Константин)
Работа или профессия
Неизвестно
занималась надомным шитьём