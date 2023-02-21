Оксинья Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Отец ребёнка: Маслов М Игнатьевич

Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1707

Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Отец ребёнка: Маслов М Игнатьевич

алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
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