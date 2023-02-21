Оксинья Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Отец ребёнка: Маслов М Игнатьевич
Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1707
Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Отец ребёнка: Маслов М Игнатьевич
алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно