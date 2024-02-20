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Павличенко Демьян Никитович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Павличенко Никита Иванович

Мать: Павличенко Варвара Саввична

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.07.1912

Дочь: Марфа Демьяновна

Мать ребёнка: Павличенко Ульяна Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Ульяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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