Иванов Владимир Валерьевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1987
Дочь: Старцева Анна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1991
Сын: Иванов Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности