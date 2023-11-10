Иванов Владимир Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Валерьевич

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

13.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Бракосочетание
16.08.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.07.1987

Дочь: Старцева Анна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
05.09.1991

Сын: Иванов Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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