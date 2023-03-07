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Мухачева Евфимия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Мухачев Кирилл Петров

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Мухачев Андрей Петров

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Каптелинья Петрова

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Петр Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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