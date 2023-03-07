Мухачева Евфимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Каптелинья Петрова
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Мухачев Петр Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835