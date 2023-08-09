Чиркова (Брызгалова) Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Брызгалова) Марья Алексеева

Место рождения

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Чирков Яков Иванов

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чирков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Чирков Яков Иванов

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Яков Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Семена Рохина, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762