Чиркова (Брызгалова) Марья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Чирков Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Чирков Иван Яковлев
Отец ребёнка: Чирков Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Яков Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Семена Рохина, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762