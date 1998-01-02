Кобзев Валерий Андреевич
Место рожденияАзербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Дата рождения10.03.1972
Дата смерти02.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
11.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г.Кисловодск
Рождение ребёнка
27.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ессентуки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.1998
Курган г
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Курган г