Кобзев Валерий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Валерий Андреевич

Место рождения

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка

Дата рождения

10.03.1972

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
11.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г.Кисловодск
Рождение ребёнка
27.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ессентуки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.1998
Курган г
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Курган г
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