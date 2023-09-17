Калашникова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1960
Отец: не указан
Мать: Попова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: Федорова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Калашников Михаил Александрович
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: Ромахова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Калашников Михаил Александрович