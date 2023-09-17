Калашникова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1960

Отец: не указан

Мать: Попова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: Федорова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Калашников Михаил Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: Ромахова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Калашников Михаил Александрович

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