Лихачев Агафон Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Мавра Агафонова
Мать ребёнка: Лихачева Соломия Якимова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Гликерия Агафонова
Мать ребёнка: Лихачева Соломия Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Соломия Якимова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762