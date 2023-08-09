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Лихачев Агафон Сергеев

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Лихачев Сергей Трофимов

Мать: Лихачева Василиса Никифорова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Мавра Агафонова

Мать ребёнка: Лихачева Соломия Якимова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Гликерия Агафонова

Мать ребёнка: Лихачева Соломия Якимова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Соломия Якимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762