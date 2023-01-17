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Калужинов Сергей Порфирьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

Мать: Калужинова Татьяна Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Сын: Калужинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Сын: Калужинов Василий

Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Калужинова Евфросинья

Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: Калужинова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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