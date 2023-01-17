Калужинов Сергей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Сын: Калужинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Сын: Калужинов Василий
Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Калужинова Евфросинья
Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.
Дочь: Калужинова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Калужинова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно