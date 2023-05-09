Чубатова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубатова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1999

Сын: Чубатов Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич

Рождение ребёнка
29.09.2005

Сын: Чубатов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубатова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич

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