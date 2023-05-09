Чубатова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1999
Сын: Чубатов Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
29.09.2005
Сын: Чубатов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубатова Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Чубатов Валерий Витальевич