Пыжев Мартин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Мартин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1723

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1723

Отец: Пыжев Михаил Емельянович

Мать: ?

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