Новикова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1901
Дата смерти31.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1925
Дочь: Мещерякова Анна
Отец ребёнка: Новикова Михаил
Рождение ребёнка
23.08.1931
Дочь: Макарова Раиса
Отец ребёнка: Новикова Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новикова Михаил
Смерть
31.10.1985