Новикова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1901

Дата смерти

31.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1925

Дочь: Мещерякова Анна

Отец ребёнка: Новикова Михаил

Рождение ребёнка
23.08.1931

Дочь: Макарова Раиса

Отец ребёнка: Новикова Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новикова Михаил

Смерть
31.10.1985
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