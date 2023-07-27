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Першин Василий Игнатьевич
Першин Василий Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1907
Дата смерти
27.07.1944
Пол
Мужской
Отец
Першин Игнат
Мать
Першина (Першина) Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец:
Першин Игнат
Мать:
Першина Ксения
Смерть
27.07.1944
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