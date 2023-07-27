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Першин Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

27.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Першин Игнат

Мать: Першина Ксения

Смерть
27.07.1944