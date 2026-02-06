Винклер (Шкребтиенко) Дарья Александровна
женский, родилась 19.09.1994, Москва, город федерального значения Москва
ОтецШкребтиенко Александр Данилович07.07.1953 г.р.
МатьШкребтиенко (Супрун) Олеся Витальевна06.05.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1994
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан