Вородимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вородимов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вородимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Вородимова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вородимова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вородимова Акулина

Работа или профессия
Неизвестно