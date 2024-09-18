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Неберт Иван

Место рождения

Германия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Неберт Саломон

Мать: Nebert (Kaiser) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова (Фурсова) Анна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Фурсова) Ирма

Мать ребёнка: Фурсова (Фурсова) Анна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Неберт Соломон

Мать ребёнка: Фурсова (Фурсова) Анна

Смерть
1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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