Неберт Иван
Место рожденияГермания
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Неберт Саломон
Мать: Nebert (Kaiser) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова (Фурсова) Анна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Фурсова) Ирма
Мать ребёнка: Фурсова (Фурсова) Анна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Неберт Соломон
Мать ребёнка: Фурсова (Фурсова) Анна
Смерть
1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость