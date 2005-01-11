Тюшкина (Петрова) Ольга Борисовна
Место рождениягород Москва
Дата рождения03.08.1951
Дата смерти11.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951
город Москва
Бракосочетание
05.09.1972
Муж: скрыто настройками приватности
город Москва
Рождение ребёнка
03.09.1974
Дочь: Розова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Москва
Рождение ребёнка
24.02.1981
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Москва
Смерть
11.01.2005
город Москва