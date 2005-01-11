Тюшкина (Петрова) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюшкина (Петрова) Ольга Борисовна

Тюшкина (Петрова) Ольга Борисовна

avatar

Место рождения

город Москва

Дата рождения

03.08.1951

Дата смерти

11.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951

Отец: Петров Борис Петрович

Мать: Емельянова Анастасия Михайловна

город Москва
Бракосочетание
05.09.1972

Муж: скрыто настройками приватности

город Москва
Рождение ребёнка
03.09.1974

Дочь: Розова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Москва
Рождение ребёнка
24.02.1981

Сын: Тюшкин Андрей Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Москва
Смерть
11.01.2005
город Москва