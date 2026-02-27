Маслов Александр Михайлович 12.11.1980 — найти родственников по фамилии на Familio

Маслов Александр Михайлович

Автор
АМ
Маслов А.

мужской, родился 12.11.1980, Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Отец
Маслов Михаил Павлович25.10.1940 г.р.
Мать
Маслова Валентина Ивановна28.01.1947 г.р.
Супруги
Маслова Олеся ВладимировнаНеизвестно г.р.
Маслова Светлана ВладимировнаНеизвестно г.р.
Дети
Маслов Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Маслов Яромир АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1980

Отец: Маслов Михаил Павлович

Мать: Маслова Валентина Ивановна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Яромир Александрович

Мать ребёнка: Маслова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Александрович

Мать ребёнка: Маслова Олеся Владимировна

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