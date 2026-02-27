Маслов Александр Михайлович
мужской, родился 12.11.1980, Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
ОтецМаслов Михаил Павлович25.10.1940 г.р.
МатьМаслова Валентина Ивановна28.01.1947 г.р.
Супруги
Маслова Олеся ВладимировнаНеизвестно г.р.
Маслова Светлана ВладимировнаНеизвестно г.р.
Дети
Маслов Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Маслов Яромир АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1980
Отец: Маслов Михаил Павлович
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Яромир Александрович
Мать ребёнка: Маслова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Николай Александрович
Мать ребёнка: Маслова Олеся Владимировна