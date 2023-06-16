Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федора Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно