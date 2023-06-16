Аксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно