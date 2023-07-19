Агриппина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ковальчук Евдокия
Отец ребёнка: Ковальчук Кирил
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ковальчук Акулина
Отец ребёнка: Ковальчук Кирил
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ковальчук Ефим
Отец ребёнка: Ковальчук Кирил
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ковальчук Роман
Отец ребёнка: Ковальчук Кирил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковальчук Кирил
Смерть
Неизвестно