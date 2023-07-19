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Агриппина Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ковальчук Евдокия

Отец ребёнка: Ковальчук Кирил

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ковальчук Акулина

Отец ребёнка: Ковальчук Кирил

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковальчук Ефим

Отец ребёнка: Ковальчук Кирил

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ковальчук Роман

Отец ребёнка: Ковальчук Кирил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Кирил

Смерть
Неизвестно