Ивченко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияС 1907
Дата смерти1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907
Отец: Ивченко Андрей Михайлович
Мать: Ивченко Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивченко Елена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивченко Валентина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1966