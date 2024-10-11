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Ивченко Андрей Андреевич

Место рождения

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

С 1907

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907

Отец: Ивченко Андрей Михайлович

Мать: Ивченко Христина

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивченко Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивченко Валентина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Виктор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1966
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

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