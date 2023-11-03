Ташланова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Ташланов Лев Иванов
Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов
Рождение ребёнка
22.06.1829
Сын: Ташланов Иван Иванов
Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно