Ташланова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ташланов Василий Иванов

Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ташланов Лев Иванов

Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ташланов Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ташланов Филип Иванов

Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов

Рождение ребёнка
22.06.1829

Сын: Ташланов Иван Иванов

Отец ребёнка: Ташланов Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташланов Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
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