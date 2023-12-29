Корсакова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1878
Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Корсаков Иван Козмин
Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: (Корсакова) Матрона Козмина
Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1888
Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козмина
Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов