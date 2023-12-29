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Корсакова Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1878

Сын: Корсаков Козма Козмин

Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Корсаков Иван Козмин

Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов

Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: (Корсакова) Матрона Козмина

Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов

Рождение ребёнка
23.06.1888

Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козмина

Отец ребёнка: Корсаков Козма Иванов

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