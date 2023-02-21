Шуткин Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Сын: Шуткин Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Шуткина Евдокия Степановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Мещанин города Кунгур Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно