Шуткин Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуткин Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Сын: Шуткин Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шуткина Евдокия Степановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Мещанин города Кунгур Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуткина Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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