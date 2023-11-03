Шмачилина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шмачилин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шмачилин Масим Васильевич
Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шмачилин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно