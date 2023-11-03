Шмачилина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмачилина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шмачилин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шмачилин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шмачилин Масим Васильевич

Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шмачилин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Шмачилин Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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