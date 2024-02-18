Кобзар-Положий Иван Деомидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Положий Диомид Никитич
Мать: Мелания Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Положий Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Положий) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Положий) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна