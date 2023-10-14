Маюнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 14.07.1978
Жена: Маюнова Татьяна
Рождение ребёнка
09.04.1979
Сын: Маюнов Владимир
Мать ребёнка: Маюнова Татьяна
Дер. Павловское Шаховского района
Рождение ребёнка
23.01.1998
Сын: Маюнов Александр
Мать ребёнка: Маюнова Татьяна
пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маюнов Андрей
Мать ребёнка: Маюнова Татьяна