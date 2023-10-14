Маюнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 14.07.1978

Жена: Маюнова Татьяна

Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Маюнов Владимир

Мать ребёнка: Маюнова Татьяна

Дер. Павловское Шаховского района
Рождение ребёнка
23.01.1998

Сын: Маюнов Александр

Мать ребёнка: Маюнова Татьяна

пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маюнов Андрей

Мать ребёнка: Маюнова Татьяна

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