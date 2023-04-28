Пахомов Пëтр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомовв Антон Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Надежда Петровнс
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно