Павлова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Павел

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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