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Рукавичникова Эльвина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1964

Сын: Рукавичников Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Рукавичников Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1972

Дочь: Соловьева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Рукавичников Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавичников Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно