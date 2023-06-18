Рукавичникова Эльвина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1964
Сын: Рукавичников Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Рукавичников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1972
Дочь: Соловьева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Рукавичников Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно