Гаврила Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Яковлевич

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Яков

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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