Битюцкая Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБитюцкая Валентина Николаевна

Битюцкая Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Битюцкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьковой Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьковой Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьковой Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close