Горбунов Михаил Ефимович
Место рожденияВладимирская губерния и уезд
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Горбунов Ефим
Мать: не указана
Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горбунов Никон Михайлович
Мать ребёнка: Горбунов Евдокия Афанасьевна
Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Горбунов Евдокия Афанасьевна
Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно