Горбунов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Михаил Ефимович

Горбунов Михаил Ефимович

Место рождения

Владимирская губерния и уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Горбунов Ефим

Мать: не указана

Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горбунов Никон Михайлович

Мать ребёнка: Горбунов Евдокия Афанасьевна

Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горбунов Евдокия Афанасьевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close