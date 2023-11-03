Рыжков Николай Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Рыжков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно