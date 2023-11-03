Рыжков Николай Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Николай Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Рыжков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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