Туманская (Лысенко) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Лысенко) Ульяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Туманский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Туманский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Туманский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Туманский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарновская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Василий Григорьевич

Смерть
1809
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