Туманская (Лысенко) Ульяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Туманский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Туманский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Туманский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Туманский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарновская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Туманский Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809