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Руденко Ефимий Васильевич

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Место рождения

Щурово

Дата рождения

14.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1894

Отец: Руденко Василий Семенович

Мать: Руденко Марфа Никитовна

Щурово, Рождество-Богородицкая церковь 1894-1897 гг. Рождения, смерти Ф. 263, о. 1, д. 4 | с.Щурово Щуровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно
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