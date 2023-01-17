Руденко Ефимий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1894
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
Щурово, Рождество-Богородицкая церковь 1894-1897 гг. Рождения, смерти Ф. 263, о. 1, д. 4 | с.Щурово Щуровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно