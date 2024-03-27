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Бадретдин Фахретдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

31.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1881

Отец: Фахретдин Камалетдин Улы

Мать: Мухубзямал

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
15.12.1903

Жена: Галиябанат Гибадулла Сибгатулла Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.06.1917

Сын: Бадрутдинов Гильмутдин

Мать ребёнка: Галиябанат Гибадулла Сибгатулла Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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