Бадретдин Фахретдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения31.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1881
Отец: Фахретдин Камалетдин Улы
Мать: Мухубзямал
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
15.12.1903
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.06.1917
Мать ребёнка: Галиябанат Гибадулла Сибгатулла Улынын Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно