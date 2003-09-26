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Барышников Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1928

Дата смерти

26.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Барышников Василий Семенович

Мать: Барышникова Анисия Борисовна

Рождение ребёнка
15.03.1956

Дочь: Князькина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Барышников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Клавдия Васильевна

Смерть
26.09.2003
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