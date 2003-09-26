Барышников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1928
Дата смерти26.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Рождение ребёнка
15.03.1956
Дочь: Князькина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Барышников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2003